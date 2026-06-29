Не лише хороші новини з фронту: “Флеш” назвав головні технологічні проблеми України у війні

Радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій “Флеш” Бескрестнов заявив, що попри позитивні новини з фронту Україна має низку серйозних технологічних проблем у війні з Росією.

Про це він написав у своєму дописі.

За словами Бескрестнова, однією з ключових проблем залишається відсутність серійного та масового рішення проти керованих авіабомб. Саме КАБи, наголосив він, створюють багато проблем для українських військових на фронті.

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Ще одним викликом фахівець назвав зростання застосування росіянами MESH-модемів для розвідки та онлайн-ударів “Шахедами” і “Герберами”. На його думку, Україна надто повільно просувається у створенні засобів радіоелектронної боротьби проти таких систем.

Окремо Бескрестнов звернув увагу на атаки дронів по прифронтових зонах. За його словами, від них страждають не лише села, а й великі міста — Херсон, Харків, Запоріжжя та Суми. Для цього потрібні системи оповіщення і системні дії з протидії дронам.

Серед інших проблем він назвав потребу в більшій кількості тактичних радіолокаційних станцій. Без щільного і точного радіолокаційного поля, зазначив Бескрестнов, ефективна робота перехоплювачів ускладнюється.

Фахівець також заявив, що Україна поки не має власної балістики, яка, на його думку, могла б радикально змінити хід війни.

Ще один важливий напрям — масові й серійні рішення РЕБ проти відеоканалів дронів. Бескрестнов вважає, що Росія випереджає Україну як у розробках, так і в досвіді застосування таких засобів. Саме вони могли б допомогти краще захищати прифронтові райони від атак безпілотників.

Крім того, він вказав на відсутність перевірених рішень для захисту ударних дронів середньої дальності та бомберів від ворожих зенітних дронів. Якщо такі рішення не створити, попереджає фахівець, працювати цими засобами найближчим часом може стати значно складніше.

Бескрестнов також наголосив на потребі системного технологічного підходу до пошуку та знищення тактичних РЛС противника, які він назвав “фронтовими очима ворога в небі”.

Окремим пунктом він виділив необхідність розробок у сфері альтернативної навігації для далекобійних ударних засобів.

“Це те, що я можу озвучити публічно”, — підсумував Сергій “Флеш” Бескрестнов.