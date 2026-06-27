Axios: українські дрони перенесли війну всередину Росії

Українська тривала й технологічно складна дронова кампанія вивела з ладу нафтопереробні заводи, змінила баланс на полі бою та вперше за чотири роки війни принесла її наслідки частині росіян, пише Axios.

За даними видання, на тлі зростання впевненості України та проблем Росії з пальним для міст і постачанням військ президент Володимир Зеленський заявив про запуск «40-денної операції впливу», щоб змусити Москву підписати мирну угоду.

Через кілька годин після цієї заяви відбулася одна з найбільших дронових атак за час війни. Цілями стали 12 регіонів Росії, а також окупований Крим.

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Російська влада заявила про перехоплення щонайменше 660 українських дронів. Водночас повідомлялося про вибухи на хімічному заводі в Тульській області.

Це сталося через тиждень після потужного вибуху на найбільшому нафтопереробному заводі Москви, після якого небо затягнуло чорним димом.

За даними Reuters, на які посилається Axios, мешканці ховалися у підвалах, а в окремих районах міста після цього нібито випав «чорний дощ». Джерела Reuters повідомляли, що НПЗ, ймовірно, не працюватиме до 2027 року.

Цього тижня були уражені ще щонайменше три російські нафтопереробні заводи та інші об’єкти.

«Якщо Україна горить, ваша Москва теж горітиме», — заявив Зеленський на тлі пожежі на НПЗ.

Раніше він сказав, що всі труднощі Росії пов’язані з тим, що Володимир Путін відмовляється завершити війну, почути українські пропозиції щодо зустрічі, справжніх переговорів і гідного миру.

Путін, зі свого боку, наполягає, що Росія готова до мирних переговорів, але на своїх умовах. Він визнавав, що українські дронові удари завдають певної шкоди, однак заявляв, що вони не зможуть розділити суспільство.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським на саміті G7 заявив, що Україна тепер «досить добре справляється» у війні.

Двоє посадовців, які були присутні на саміті, розповіли Axios, що Трамп висловлював роздратування Путіним і навіть дав зрозуміти, що може переглянути так звані «домовленості Анкориджа». За ними США приймали вимогу Росії про контроль над українським Донбасом у межах будь-якої угоди.

Один із посадовців сказав Axios, що Трамп скептично говорив про все, що стосується Путіна, і згадував тиск на Росію, однак інші лідери не вірять, що він справді щось зробить.

Видання зазначає, що дипломатія щодо України під проводом США зайшла в глухий кут через війну в Ірані та розчарування після провалу кількох попередніх раундів.

Водночас поки незрозуміло, чи зможе українська дронова кампанія надати новий імпульс мирним переговорам.

Axios пише, що вона посилює тиск на Москву, однак частина аналітиків вважає, що такі удари можуть зміцнити настрої в Росії щодо необхідності воювати проти України до її поразки.

Найвідчутніший ефект українських далекобійних ударів, за оцінкою видання, спостерігається в окупованому Криму. Там влада зупинила продаж усього пального, а в п’ятницю оголосила надзвичайний стан.

Україна також била по електростанціях у Криму та транспортних маршрутах, які з’єднують півострів із Росією.

Крім того, українські дрони використовують для порушення ліній постачання російських військ на фронті.

Російські сили продовжують спроби просування на сході України, однак, за даними Axios, темпи залишаються повільними, а втрати — високими.