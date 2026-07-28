Пентагон визнав багаторічне відставання США від України у виробництві дронів

Сполученим Штатам знадобляться роки, щоб зрівнятися з Україною за обсягами виробництва військових безпілотників. Цього року Україна може виготовити від 6 до 7 млн малих ударних FPV-дронів, тоді як Пентагон до лютого замовить менш як 200 тисяч.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій Тревіс Метц.

За його словами, Україна виробляє приблизно 500 тисяч малих ударних FPV-дронів на місяць. Водночас у межах американської програми Drone Dominance вартістю 1,1 млрд доларів до лютого сукупно планують замовити трохи менш як 200 тисяч безпілотників.

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Метц зазначив, що США перебувають на найпершому та найскладнішому етапі створення власної індустрії дронів. Після формування внутрішніх виробничих потужностей подальше масштабування, за його оцінкою, буде простішим.

Пентагон посилив вимоги до комплектуючих військових безпілотників. Оновлена 23 липня система вимог передбачає створення повністю внутрішнього американського ланцюга постачання малих безпілотних авіаційних систем.

Дрони 19 компаній, які візьмуть участь у серпневих випробуваннях, не повинні містити заборонених компонентів, зокрема китайських безщіткових двигунів та акумуляторних блоків. Метц припустив, що переважна більшість безпілотників, закуплених на попередньому етапі, могла містити китайські двигуни.

До випробувань Gauntlet II у Форт-Карсоні запросили шість українських компаній. Для отримання майбутніх замовлень вони мають локалізувати виробництво у США та створити спільні підприємства з американськими виробниками.

F-Drones уклала партнерство з компанією Ukrainian Defense Drones з Огайо, яка відкрила підприємство поблизу Толідо. General Cherry домовилася про створення спільного підприємства з Wilcox Industries у штаті Нью-Гемпшир.

За словами Метца, ця модель має перетворити український бойовий досвід на американські виробничі потужності, а не залежність від імпорту.