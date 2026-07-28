На ТОТ України росіяни готують жорстку мобілізацію

В окупаційних адміністраціях і військкоматах обговорюють майбутню примусову мобілізацію. Насамперед вона може торкнутися тимчасово окупованих частин Запорізької, Херсонської, Луганської областей і Криму.

Про це йдеться в повідомленні руху “ОТПОР”.

Активісти стверджують, що на захоплених територіях можуть застосувати методи, які використовували в так званій “ДНР” на початку 2022 року.

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За словами одного з учасників руху, який на той час жив у Донецьку, чоловікам за кілька днів повністю перекрили виїзд, а облави проводили на вулицях, у магазинах і на робочих місцях.

До військ забирали людей незалежно від віку, тяжких захворювань і відсутності військового досвіду. Їх без підготовки та спорядження відправляли на фронт, що, за твердженням руху, призвело до великих втрат.

Активісти заявили, що така система насильницького комплектування підрозділів готується до запуску на нових окупованих територіях і в Росії.

За наявною у руху інформацією, Кремль нібито планує офіційно оголосити мобілізацію після проведення псевдовиборів у вересні.

Раніше активісти повідомляли про практичну підготовку до можливого масового призову в низці регіональних військкоматів. Зокрема, у Пензі, Ростові та Криму, за їхніми даними, терміново тестують єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних і проводять закриті навчання з розгортання мобілізаційних пунктів.

Довідка. Рух “Отпор” — це сучасний підпільний і партизанський рух опору, що діє на території Росії та на тимчасово окупованих українських територіях.