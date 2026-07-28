Фейкові акаунти, “аудит” і сварка з попередником: у Генштабі спростували вигадки про Драпатого

У соцмережах масово поширюють фальшиві акаунти та вигадані повідомлення від імені головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Речник Генерального штабу Дмитро Лиховій вважає це схожим на цілеспрямовану інформаційну операцію проти нового головкома.

Про це Дмитро Лиховій написав у Facebook.

За допомогою Міністерства цифрової трансформації в соцмережі X вдалося заблокувати фейковий акаунт Драпатого. Однак після цього з’явилися нові підроблені сторінки у Threads, а у Facebook почали активно поширювати вигадані історії.

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Серед них — згенерована штучним інтелектом розповідь про нібито публічну сварку нового та попереднього головнокомандувачів. Також у мережі стверджують, начебто Драпатий оголосив аудит у ЗСУ, власним коштом створив благодійний фонд для поранених і відправив працівників ТЦК на передову.

Лиховій наголосив, що ці повідомлення не відповідають дійсності. За його словами, головком не призначав аудиту, не створював фонду та не ухвалював згаданих рішень щодо ТЦК.

Драпатий також не має сторінки у Threads і не планує створювати додаткові акаунти в соціальних мережах.

Речник Генштабу пов’язав хвилю фейків зі звинуваченнями Драпатого в “расизмі”, які поширюють на підставі його антиросійського інтерв’ю 2023 року.