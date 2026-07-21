SkyFall представила перехоплювач для боротьби з реактивними “шахедами”: що відомо про нову зброю

Через зростання кількості російських реактивних БпЛА Shahed оборонні компанії розробляють нове покоління швидших дронів-перехоплювачів. Українська SkyFall представила модель P1-SUN Jetkiller, серійне виробництво якої планує розпочати у серпні.

Про це повідомляє Reuters.

Новий перехоплювач SkyFall представили на авіасалоні у Фарнборо у Великій Британії. P1-SUN Jetkiller є швидшою версією перехоплювача, який застосовують в Україні з кінця минулого року.

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За даними компанії, новий дрон може розвивати швидкість до 370 км/год, тоді як попередня модель — до 310 км/год. Представник SkyFall заявив, що розробку розпочали близько трьох місяців тому, перехоплювач уже випробували в бойових умовах і він збив понад десяток реактивних Shahed.

Серійне виробництво P1-SUN Jetkiller планують розпочати у серпні. За словами представника компанії, звичайна модель P1-SUN з листопада 2025 року уразила понад 5,5 тисячі Shahed, а виробничі потужності дозволяють випускати до 50 тисяч таких дронів на місяць.

Дрон-перехоплювач реактивних “шахедів” / Фото: Reuters

Відомо, що реактивні Shahed можуть розвивати швидкість до 500 км/год. Це скорочує час на їх виявлення та застосування засобів протидії, а їхня швидкість перевищує можливості більшості наявних перехоплювачів.

За оцінкою представника Повітряних сил України Юрія Череватенка, яку Reuters наводило у квітні, близько 15–20% Shahed, які запускає Росія, оснащені реактивними двигунами замість звичайних гвинтових.

Українська компанія “Генерал Черешня” також працює над швидшою версією перехоплювача Bullet, призначеною для боротьби з реактивними Shahed. Новий дрон, який перебуває на завершальному етапі розробки, може розвивати швидкість понад 400 км/год, а в компанії сподіваються збільшити її до 500 км/год.

Випробування на фронті планують провести на початку серпня, а серійне виробництво розпочати у вересні. Компанія прагне зберегти вартість перехоплювача на рівні близько 2 тисяч доларів або нижче.

Британсько-українська Firebolt Engineering заявила про створення реактивного перехоплювача Griffen, який наразі розвиває швидкість до 350 км/год. У травні він уперше перехопив російський реактивний Shahed.

Компанія працює над новим двигуном разом із британською Dynamic Propulsion, щоб підвищити швидкість перехоплювача приблизно до 400 км/год. Вартість реактивного Griffen для України становить менш як 10 тисяч доларів.