Зеленський продовжує серію зустрічей із військовим командуванням

Президент Володимир Зеленський провів серію зустрічей із командуванням щодо ситуації на фронті, захисту прикордонних напрямків і подальшої стратегії оборони України. Окремо обговорили підготовку до можливих сценаріїв на Чернігівсько-Київському напрямку та російську штурмову активність на сході.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

У зустрічах разом із президентом брали участь виконуючий обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара та заступник Керівника Офісу президента Павло Паліса. Вони поспілкувалися з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го і 21-го армійських корпусів, а також 30-го корпусу морської піхоти.

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“Командири доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та наші можливості протидії. Проаналізували деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя. Ключове — це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання”, — йдеться в повідомленні.

Також обговорили посилення фронтової протиповітряної оборони й рішення, необхідні для продовження корпусної реформи.

Окремо військові доповіли про підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку з урахуванням розвідувальної інформації.

Під час доповіді командувача 20-им армійським корпусом Віктора Ніколюка детально розглянули ситуацію у смузі відповідальності оперативного угруповання “Схід”. Особливу увагу приділили обстановці навколо Слов’янська, Костянтинівки та Дружківки.

Також обговорили застосування українських мідстрайків і дипстрайків, використання штурмових підрозділів та можливості додаткового посилення бригад і корпусів.