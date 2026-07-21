Маршрут із Харкова через Рівненщину: ДПСУ викрила схему втечі до Білорусі

Правоохоронці затримали 44-річного жителя Дніпра, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Білорусі. За свої послуги він просив $8000, повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацією ДПСУ, прикордонники 4-го загону спільно зі співробітниками СБУ, поліції та прокуратури викрили схему незаконного перетину державного кордону.

44-річний мешканець Дніпра обіцяв за $8000 доставити чоловіка з Харкова до Рівненської області. Там його мали включити до групи, яка повинна була пішки перейти кордон із Білоруссю поза офіційними пунктами пропуску.

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Учасникам схеми заздалегідь рекомендували придбати військовий одяг і взяти із собою лише найнеобхідніші речі.

Організатора затримали під час отримання першої частини обумовленої суми — $4000. Правоохоронці вилучили гроші, автомобіль і мобільний телефон.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.