Маршрут із Харкова через Рівненщину: ДПСУ викрила схему втечі до Білорусі

Правоохоронці затримали 44-річного жителя Дніпра, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Білорусі. За свої послуги він просив $8000, повідомила Державна прикордонна служба України.
За інформацією ДПСУ, прикордонники 4-го загону спільно зі співробітниками СБУ, поліції та прокуратури викрили схему незаконного перетину державного кордону.
44-річний мешканець Дніпра обіцяв за $8000 доставити чоловіка з Харкова до Рівненської області. Там його мали включити до групи, яка повинна була пішки перейти кордон із Білоруссю поза офіційними пунктами пропуску.
Учасникам схеми заздалегідь рекомендували придбати військовий одяг і взяти із собою лише найнеобхідніші речі.
Організатора затримали під час отримання першої частини обумовленої суми — $4000. Правоохоронці вилучили гроші, автомобіль і мобільний телефон.
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.