У Харкові викрили правоохоронців, які продавали фіктивне бронювання за $4,5 тисячі

У Харкові двох правоохоронців та їхнього цивільного спільника підозрюють в організації схеми фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних для отримання бронювання. Вартість такої “послуги” становила 4,5 тисячі доларів.

У Харкові двох правоохоронців підозрюють у продажі фіктивного бронювання за $4,5 тисячі / Фото: ДБР

За даними Державного бюро розслідувань, фігуранти пропонували чоловікам оформлення на підприємство критичної інфраструктури лише “на папері”.

Насправді військовозобов’язані не мали виконувати жодних трудових обов’язків, однак після оформлення могли отримати бронювання та уникнути призову.

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Діяльність схеми припинили після передачі одним із чоловіків обумовленої суми. Операцію провели працівники ДБР за сприяння керівництва Національної поліції.

Двом правоохоронцям та їхньому цивільному спільнику повідомили про підозру у замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до організації незаконної схеми.