За добу мінус 1460 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 10 липня 2026 року орієнтовно склали близько 1 416 280 військових. За останню добу Сили оборони ліквідували ще 1460 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, Росія також втратила 12 108 танків, 24 912 бойових броньованих машин, 45 680 артилерійських систем і 1923 реактивні системи залпового вогню.

Реклама

Реклама

Втрати російських засобів ППО сягнули 1481 одиниці. Також з початку повномасштабної війни знищено 437 літаків, 353 гелікоптери та 1865 наземних робототехнічних комплексів.

Окремо Генштаб повідомив, що втрати російських БПЛА оперативно-тактичного рівня перевищили 400 тисяч одиниць і становлять 400 631. За добу українські військові знищили ще 1868 таких безпілотників.

Крім того, РФ втратила 4887 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, 2 підводні човни, 118 249 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, а також 4402 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.