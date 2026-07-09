На Вінниччині військовий у СЗЧ напав із сокирою на представників військової служби правопорядку

У Вінницькій області затримали військовослужбовця, який перебував у розшуку за фактом самовільного залишення частини. Під час перевірки документів він почав поводитися агресивно, спровокував бійку та травмував двох представників групи розшуку.

Про це повідомили у Військовій службі правопорядку у ЗСУ.

8 липня в одному з населених пунктів Вінниччини представники групи розшуку Вінницького зонального відділу ВСП зупинили військовослужбовця для перевірки документів.

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Під час спілкування чоловік почав поводитися агресивно, відмовився виконувати законні вимоги представників ВСП, а згодом спровокував бійку.

До конфлікту також долучилися ще троє наразі невстановлених осіб. Вони почали завдавати механічних пошкоджень службовому автомобілю ВСП. Для припинення правопорушення залучили відділення швидкого реагування та раптової дії “Скорпіон”.

На момент прибуття бійців підрозділу чоловік схопив сокиру та завдав тілесних ушкоджень двом представникам групи розшуку.

Чоловіка затримали та доставили до районного відділу Національної поліції. Під час перевірки встановили, що затриманий перебував у розшуку за фактом СЗЧ.

Двоє військовослужбовців ВСП дістали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їхній стан оцінюється як задовільний, один із них перебуває на стаціонарному лікуванні.

За фактом події слідчі поліції внесли до ЄРДР відомості за трьома епізодами кримінальних правопорушень, передбачених ст. 345 КК України. Йдеться про заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцям ВСП під час виконання службових обов’язків, погрозу вбивством та умисне пошкодження службового автомобіля. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.