        Кримінал

        У Лубнах поліція затримала СЗЧшника після нападу на вагітну дружину

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 16:37
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        Знаряддя злочину / Фото: Нацполіція
        Знаряддя злочину / Фото: Нацполіція

        На Полтавщині правоохоронці затримали 39-річного військовослужбовця, який, за даними слідства, напав на свою вагітну дружину.

        Про це повідомив Департамент карного розшуку Національної поліції України.

        Інцидент стався у Лубнах. Пізно ввечері до поліції звернулася місцева мешканка та повідомила про зникнення 13-річного сина.

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        На пошуки дитини вирушив особовий склад райвідділу. Невдовзі хлопчика розшукали та повезли додому.

        На подвір’ї будинку правоохоронці виявили його 35-річну матір у напівсвідомому стані з пораненнями. На місце викликали швидку допомогу, а слідчий поліції почав надавати жінці допомогу до приїзду медиків.

        Постраждалу вчасно госпіталізували та надали їй кваліфіковану медичну допомогу.

        Згодом з’ясувалося, що жінка вагітна, а напад, за даними поліції, скоїв її чоловік — 39-річний військовослужбовець, який у травні цього року самовільно залишив військову частину.

        Після нападу чоловік утік з місця проживання. Оперативники встановили його місцеперебування та затримали.

        Фігуранту повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.

        Чоловік перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.


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