Теракт у Монако міг бути пов’язаний із кол-центрами в Дніпрі — джерела УП

Французькі правоохоронці розглядають версію, що вибух біля житлового будинку в Монако, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, могли організувати представники організованої злочинності.

Про це з посиланням на джерела пише Українська правда. Нові подробиці про стан постраждалих також повідомляє Monaco-Matin.

За словами співрозмовників УП, напад міг бути пов’язаний із кол-центрами в Дніпрі. Офіційно ця версія наразі не підтверджена, слідство триває.

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За даними Monaco-Matin, вибуховий пристрій спрацював у понеділок, 29 червня, о 20:58 на порозі триповерхового будинку на rue Révérend-Père-Louis-Frolla у Монако, неподалік кордону з французьким Босолеєм.

Свідки бачили підозрілого чоловіка у темному одязі та темній панамі, який тікав із місця події. Його також зафіксували камери відеоспостереження у Босолеї, однак згодом поліція втратила його слід у глухому провулку.

У ніч проти вівторка підозрюваного продовжували активно шукати. До пошуків залучали, зокрема, гелікоптер французької жандармерії.

Monaco-Matin пише, що серед постраждалих — Вадим Єрмолаєв, український бізнесмен, який, за даними видання, близько десяти років проживає у князівстві. Він дістав опіки та уламкові поранення, однак під час евакуації був при свідомості.

Найважчий стан, за інформацією видання, був у жінки, яка супроводжувала Єрмолаєва. Її доправили до лікарні у Ніцці у критичному стані, медики провели ампутацію через тяжкі травми ніг.

Ще один постраждалий — молодий чоловік, особу якого на момент публікації не встановили. Він також був госпіталізований до лікарні у Ніцці з опіками, забоями та уламковим пораненням ноги.

Ще двом людям надали допомогу через сильний шок. За даними Monaco-Matin, серед них могла бути жінка, яка допомагала постраждалим після вибуху, а також консьєрж будинку.

Раніше повідомлялося, що камери зафіксували чоловіка, який залишив біля будинку рюкзак або пакет і пішов. Прокуратура Монако попередньо розглядала інцидент як можливий теракт, однак представники влади закликали обережно ставитися до юридичної кваліфікації події до завершення слідчих дій.

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен із Дніпра, засновник групи “Алеф”. Його пов’язують із низкою великих девелоперських проєктів у Дніпрі, зокрема “Мост-Сіті”, Cascade Plaza, “Босфор”, Enigma та “Призма”.

У 2023 році РНБО запровадила проти Єрмолаєва санкції на 10 років. Українські медіа писали про його бізнес, пов’язаний з окупованим Кримом. Сам бізнесмен звинувачення відкидав.