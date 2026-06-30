Друга українка завершила виступи на Вімблдоні: Калініна поступилася Рахімовій

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на старті Вімблдону-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Калініна у трьох сетах поступилася представниці Узбекистану Каміллі Рахімовій. Матч тривав понад дві з половиною години.

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Українка виграла першу партію за 40 хвилин. Ключовим став брейк за рахунку 4:4, після чого Калініна вийшла подавати на сет і з першої спроби закрила партію — 6:4.

Другий сет Ангеліна також розпочала з брейку, однак Рахімова у відповідь виграла чотири гейми поспіль. Калініна зуміла взяти подачу суперниці за рахунку 3:5, але вже в наступному геймі знову поступилася на своїй подачі. Рахімова зрівняла рахунок у матчі.

На старті третьої партії Калініна відігравалася з 0:2 і швидко повернула брейк. Вирішальний момент настав за рахунку 5:6 на подачі українки. Калініна могла перевести сет на тайбрейк, але програла гейм “всуху”.

Це вже друга українська тенісистка, яка завершила виступи на Вімблдоні-2026. Напередодні з турніру вибула Олександра Олійникова.

Для Калініної серія поразок в основній сітці Вімблдону продовжилася до трьох матчів поспіль. Її найкращим результатом на турнірі залишаються виходи до другого раунду у 2022 та 2023 роках.