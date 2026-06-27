Марта Костюк вийде на Вімблдон у новій іменній сукні від Wilson

Компанія Wilson презентувала Marta Dress — сукню, в якій українська тенісистка Марта Костюк виступить на Вімблдоні, повідомляє BTU.
Нова модель стала продовженням проєкту, який уперше запустили у 2024 році. Тоді Wilson створила для Костюк спеціальну сукню, натхненну її весільним образом.
Той комплект став одним із найбільш обговорюваних під час Вімблдону та отримав багато позитивних відгуків за поєднання класичного білого стилю турніру, персональної історії спортсменки й сучасного тенісного дизайну.
Друга версія Marta Dress також розроблена у тісній співпраці Костюк із креативною директоркою Wilson Джоель Майклофф.
«Марта була нашою музою в спортивному одязі відтоді, як ми почали працювати разом у 2023 році. Те, що нам вдалося створити разом, дійсно особливе: ми об’єднали преміальні матеріали для гри на високому рівні з модними силуетами», — зазначила Майклофф.
Лімітована модель має конструкцію з кількох елементів: бра, жилета і спідниці, а також доповнена технічним мереживом.