        Спорт

        Марта Костюк вийде на Вімблдон у новій іменній сукні від Wilson

        Віктор Алєксєєв
        27 Червня 2026 10:10
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        Компанія Wilson презентувала Marta Dress — сукню, в якій українська тенісистка Марта Костюк виступить на Вімблдоні, повідомляє BTU.

        Нова модель стала продовженням проєкту, який уперше запустили у 2024 році. Тоді Wilson створила для Костюк спеціальну сукню, натхненну її весільним образом.

        Нова сукня для Марти Костюк / Фото: BTU

        Той комплект став одним із найбільш обговорюваних під час Вімблдону та отримав багато позитивних відгуків за поєднання класичного білого стилю турніру, персональної історії спортсменки й сучасного тенісного дизайну.

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        Друга версія Marta Dress також розроблена у тісній співпраці Костюк із креативною директоркою Wilson Джоель Майклофф.

        «Марта була нашою музою в спортивному одязі відтоді, як ми почали працювати разом у 2023 році. Те, що нам вдалося створити разом, дійсно особливе: ми об’єднали преміальні матеріали для гри на високому рівні з модними силуетами», — зазначила Майклофф.

        Лімітована модель має конструкцію з кількох елементів: бра, жилета і спідниці, а також доповнена технічним мереживом.


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