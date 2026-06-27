Марта Костюк вийде на Вімблдон у новій іменній сукні від Wilson

Компанія Wilson презентувала Marta Dress — сукню, в якій українська тенісистка Марта Костюк виступить на Вімблдоні, повідомляє BTU.

Нова модель стала продовженням проєкту, який уперше запустили у 2024 році. Тоді Wilson створила для Костюк спеціальну сукню, натхненну її весільним образом.

Нова сукня для Марти Костюк / Фото: BTU

Той комплект став одним із найбільш обговорюваних під час Вімблдону та отримав багато позитивних відгуків за поєднання класичного білого стилю турніру, персональної історії спортсменки й сучасного тенісного дизайну.

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Друга версія Marta Dress також розроблена у тісній співпраці Костюк із креативною директоркою Wilson Джоель Майклофф.

«Марта була нашою музою в спортивному одязі відтоді, як ми почали працювати разом у 2023 році. Те, що нам вдалося створити разом, дійсно особливе: ми об’єднали преміальні матеріали для гри на високому рівні з модними силуетами», — зазначила Майклофф.

Лімітована модель має конструкцію з кількох елементів: бра, жилета і спідниці, а також доповнена технічним мереживом.