Світоліна здолала “нейтральну” тенісистку та вийшла до чвертьфіналу останнього турніру перед Вімблдоном

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У матчі 1/8 фіналу вона здолала “нейтральну” спортсменку Людмилу Самсонову, поступившись у першому сеті.

Про це пише Суспільне Спорт.

На старті поєдинку Світоліна повела 3:1, однак не змогла втримати перевагу та програла першу партію з рахунком 3:6. Під час сету медичні тайм-аути брали обидві тенісистки.

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У другому сеті українка перехопила ініціативу. Вона тричі виграла гейми на подачі суперниці та відіграла шість брейкпойнтів. Самсонова змогла зробити лише один брейк, коли рахунок уже був 5:2 на користь Світоліної. Партія завершилася з рахунком 6:3.

У вирішальному сеті українська тенісистка програла перший гейм на власній подачі, після чого виграла шість геймів поспіль і довела матч до перемоги — 6:2.

Таким чином Світоліна вперше у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру в Бад-Гомбурзі. Минулого року вона завершила виступи на цих змаганнях на стадії 1/8 фіналу.

У наступному раунді суперницею українки стане китаянка Сінь Ю Ван, яка посідає 52-ге місце у світовому рейтингу.

Турнір у Бад-Гомбурзі є останнім для Світоліної перед стартом Вімблдону-2026.