Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих і троє поранених

Російські війська протягом дня майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. На Нікопольщині загинули дві жінки, ще троє людей дістали поранення в області.

Про це повідомили у ДСНС.

На Нікопольщині внаслідок російських атак загинули дві жінки віком 35 і 74 роки. Ще двом пораненим жінкам рятувальники надали першу допомогу.

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У Криворізькому районі пошкоджені об’єкти інфраструктури. Поранення дістав чоловік.

На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада.

Усі пожежі, які виникли внаслідок атак, рятувальники ліквідували.