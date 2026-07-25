        Події

        Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих і троє поранених

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 19:36
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        Російські війська протягом дня майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. На Нікопольщині загинули дві жінки, ще троє людей дістали поранення в області.

        Про це повідомили у ДСНС.

        На Нікопольщині внаслідок російських атак загинули дві жінки віком 35 і 74 роки. Ще двом пораненим жінкам рятувальники надали першу допомогу.

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        У Криворізькому районі пошкоджені об’єкти інфраструктури. Поранення дістав чоловік.

        На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада.

        Усі пожежі, які виникли внаслідок атак, рятувальники ліквідували.

        На Нікопольщині під час російських атак загинули дві жінки / Фото: ДСНС

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