Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих і троє поранених

Російські війська протягом дня майже 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області. На Нікопольщині загинули дві жінки, ще троє людей дістали поранення в області.
Про це повідомили у ДСНС.
На Нікопольщині внаслідок російських атак загинули дві жінки віком 35 і 74 роки. Ще двом пораненим жінкам рятувальники надали першу допомогу.
У Криворізькому районі пошкоджені об’єкти інфраструктури. Поранення дістав чоловік.
На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада.
Усі пожежі, які виникли внаслідок атак, рятувальники ліквідували.