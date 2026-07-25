Що стоїть за різкою зміною позиції впливової блогерки MAGA Лори Лумер щодо України?

Американська праворадикальна блогерка та прихильниця руху MAGA Лора Лумер після поїздки до Києва заявила про підтримку України. Вона визнала, що раніше повірила російській пропаганді та применшувала страждання українців.

Про це пише The Guardian.

Лумер провела кілька днів у Києві, де пережила повітряну тривогу під час російського ракетного удару та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

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Після атаки вона написала, що українцям доводиться переживати подібне щодня, та визнала, що раніше неправильно оцінювала їхню боротьбу.

«Я часто казала, що мені байдуже. Озираючись назад, розумію, що це було не дуже добре з мого боку. В Україні є люди, яким щодня доводиться бігти до бомбосховища, а дехто з нас мав нахабство говорити, що Росія не була неправа, бо ми повірили в брехню про те, що Україна — країна прихильників нацизму», — написала Лумер.

Вона також заявила, що американці зазнали сильного впливу російської пропаганди, не усвідомлюючи цього.

Перед зустріччю Зеленського з Лумер в Офісі президента наголосили, що важливо, аби вона перебувала в Україні та побачила ситуацію на власні очі.

The Guardian зазначає, що зміна позиції Лумер може мати політичне значення через її близькість до президента США Дональда Трампа. Вона має близько двох мільйонів підписників у соціальних мережах і раніше неодноразово просувала тези, співзвучні з позицією Кремля.

Після повернення Трампа до Білого дому Лумер використовувала свій вплив у соцмережах для вимог звільнення чиновників, зокрема представників сфери національної безпеки. Певний час її навіть називали неформальною радницею президента США з питань безпеки.

Видання припускає, що зміна її риторики може бути пов’язана і з коригуванням позиції самого Трампа щодо України.

На початку другого президентського терміну Трамп припинив пряме постачання американської зброї Україні та змусив європейських союзників купувати озброєння для Києва. Однак згодом він позитивніше оцінив здатність України стримувати наступ РФ і завдавати далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

На саміті НАТО в Туреччині Трамп погодився дозволити Україні виробляти американські ракети Patriot за ліцензією. Він також підтримав нові санкції проти Росії та пом’якшив вимоги щодо територіальних поступок України в межах потенційної мирної угоди.

The Guardian не виключає, що Лумер могла змінити позицію, прагнучи залишатися в одному політичному руслі з Трампом. Водночас її заяви можуть свідчити і про ширшу зміну ставлення прихильників MAGA до України та усвідомлення небезпеки російської пропаганди.