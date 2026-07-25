Інцест на Харківщині: Неповнолітня донька народила дитину від батька

У Лозівському районі Харківської області суд виніс вирок чоловіку, який систематично ґвалтував рідну 16-річну доньку з розумовою відсталістю.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури зловмисника визнано винним у замаху на зґвалтування та повторному зґвалтуванні неповнолітньої особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах, та призначено максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.

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Слідством доведено, що упродовж 2025 року засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, регулярно користувався безпорадним станом дівчини. Він вчиняв щодо неї насильницькі дії в ті моменти, коли дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома. Через наявні розлади здоров’я потерпіла не мала змоги повністю усвідомлювати злочинну суть дій батька та чинити йому опір.

Внаслідок регулярного насильства неповнолітня завагітніла та в березні 2026 року народила недоношену дитину. Дівчину з немовлям доставлено до пологового відділення, однак через місяць дитина померла від ускладнень. Про факт зґвалтування правоохоронці дізналися від медиків екстреної допомоги, які прибули на виклик.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що в родині панували неналежні умови для проживання дітей. Через це чотирьох інших неповнолітніх вилучили з сім’ї та передали під опіку до патронатної родини.

Затриманий чоловік під час судового засідання повністю визнав свою вину у скоєному злочині. Оцінюючи вирок, керівник Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник наголосив, що засуджений вчинив вкрай цинічний і аморальний злочин проти власної дитини, яка потребувала особливого піклування, та підкреслив, що подібне нехтування батьківськими обов’язками не має жодного виправдання.