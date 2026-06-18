У Вінниці засновник реабілітаційного центру 15 років вчиняв сексуальне насильство щодо дітей: що йому загрожує

Завершено розслідування діяльності засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру у Вінниці, який 15 років вчиняв сексуальне насильство над вихованками. Справу скеровано до суду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідством встановлено, що зловмисник упродовж 15 років існування закладу, а саме з 2006 по 2020 роки, регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками.

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“Він залишався з дівчатками наодинці в кабінетах, житлових кімнатах або під час відпочинку на природі та вчиняв щодо них злочин, а щоб ті мовчали — залякував покаранням”, — йдеться в повідомленні.

Чоловікові інкримінують сексуальне насильство щодо дітей та розбещення малолітніх і неповнолітніх (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 КК України). Найбільш сувора санкція передбачена ч. 4 ст. 153 ККУ — від 10 до 15 років позбавлення волі.

Під час слідства правоохоронці встановили десятьох жертв вихователя. З ними провели низку слідчих та процесуальних дій для формування належної доказової бази.

Досудове слідство завершено. Обвинувальний акт стосовно засновника колишнього приватного християнського реабілітаційного центру скеровано до суду. Обвинувачений перебуває під вартою.