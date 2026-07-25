        Події

        Під Харковом російський дрон убив доцента ХАІ

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 10:27
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        На Харківщині внаслідок удару FPV-дрона загинув викладач університету / Фото: Facebook Національний аерокосмічний університет «ХАІ»
        На Харківщині внаслідок удару FPV-дрона загинув викладач університету / Фото: Facebook Національний аерокосмічний університет «ХАІ»

        На трасі поблизу П’ятихаток під Харковом ворожий FPV-дрон на оптоволокні вдарив по цивільному автомобілю. За кермом перебував доцент кафедри інженерії програмного забезпечення ХАІ Геннадій Симбірський, який загинув унаслідок атаки.

        Про це повідомили у пресслужбі Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

        Геннадій Симбірський їхав до Харкова, коли російський FPV-дрон атакував його автомобіль на трасі поблизу П’ятихаток.

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        В університеті назвали загиблого професійним і чуйним викладачем, уважним колегою та наставником.

        Геннадій Симбірський був сином професора Дмитра Симбірського, який виховав не одне покоління інженерів. У ХАІ наголосили, що він гідно продовжував справу свого батька.

        У загиблого залишилася дружина Ольга. Родина також опікувалася приблизно двадцятьма безпритульними собаками, яких прихистила після початку повномасштабної війни.

        Університет закликав підтримати родину Геннадія Симбірського.

        Картка для допомоги:
        4149 4990 7511 1664
        Отримувач: Симбірська Ольга.


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