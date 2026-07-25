Під Харковом російський дрон убив доцента ХАІ

На трасі поблизу П’ятихаток під Харковом ворожий FPV-дрон на оптоволокні вдарив по цивільному автомобілю. За кермом перебував доцент кафедри інженерії програмного забезпечення ХАІ Геннадій Симбірський, який загинув унаслідок атаки.

Про це повідомили у пресслужбі Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

Геннадій Симбірський їхав до Харкова, коли російський FPV-дрон атакував його автомобіль на трасі поблизу П’ятихаток.

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В університеті назвали загиблого професійним і чуйним викладачем, уважним колегою та наставником.

Геннадій Симбірський був сином професора Дмитра Симбірського, який виховав не одне покоління інженерів. У ХАІ наголосили, що він гідно продовжував справу свого батька.

У загиблого залишилася дружина Ольга. Родина також опікувалася приблизно двадцятьма безпритульними собаками, яких прихистила після початку повномасштабної війни.

Університет закликав підтримати родину Геннадія Симбірського.

Картка для допомоги:

4149 4990 7511 1664

Отримувач: Симбірська Ольга.