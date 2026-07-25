СБУ викрила масштабну схему активації Starlink для росіян

У Дніпрі затримали ймовірного агента російських спецслужб, який організував незаконну верифікацію понад тисячі терміналів Starlink. Усі зареєстровані ним станції Служба безпеки України заблокувала.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, затриманим виявився уродженець Луганщини, який потрапив у поле зору російських спецслужб через Telegram-канали з пошуку «легких заробітків».

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Спочатку чоловік за гроші використав реквізити, отримані від куратора з РФ, і зареєстрував станцію Starlink на себе. Згодом йому доручили залучити до незаконної верифікації супутникового обладнання якомога більше людей.

Для цього фігурант активував термінали Starlink у відділеннях поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб.

За інформацією СБУ, у такий спосіб він верифікував для росіян понад 1000 терміналів супутникового зв’язку.

Співробітники військової контррозвідки задокументували діяльність підозрюваного та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

СБУ також заблокувала всі станції Starlink, які були незаконно зареєстровані за цією схемою.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.