Леброн Джеймс перейшов у “Філадельфію” заради останньої спроби взяти титул НБА

Леброн Джеймс вирішив продовжити кар’єру у «Філадельфії 76» та спробувати востаннє виграти чемпіонат НБА. 41-річний баскетболіст заради цього погодився на значне скорочення зарплати.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву баскетболіста та дані ESPN.

Джеймс оголосив про перехід у серії дописів у соціальних мережах. Він наголосив, що обрав «Філадельфію» не заради грошей, а через бажання ще раз поборотися за чемпіонський титул.

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«Це моє останнє рішення. Я йду не за грошима. Я йду не заради сім’ї. Заради чого я взагалі граю на цьому етапі? Я все ще хочу жертвувати, працювати, боротися, змагатися, перемагати й отримати шанс знову відчути смак чемпіонства», — написав Джеймс.

Він додав, що вірить у можливість допомогти «Філадельфії 76» стати чемпіоном і прагне розпочати останній великий етап своєї кар’єри перед новими вболівальниками.

Умови угоди офіційно не розкривали. За інформацією ESPN, Джеймс підписав дворічний контракт на 8 мільйонів доларів із опцією гравця.

Це означає значне скорочення доходів баскетболіста: минулого сезону в «Лос-Анджелес Лейкерс» він заробив понад 50 мільйонів доларів.

Джеймс провів у складі «Лейкерс» останні вісім сезонів і допоміг команді здобути чемпіонство у 2020 році. Раніше він двічі виступав за «Клівленд Кавальєрс» і протягом чотирьох років грав за «Маямі Гіт».

У «Філадельфії» Джеймс приєднається до Джоела Ембіда, Тайріза Максі та нещодавно придбаного Джейлена Брауна.

Після оголошення про його перехід шанси «Сіксерс» на чемпіонство, за оцінками букмекерів, покращилися з 20 до 1 до 10 до 1.

У сезоні 2025/26 «Філадельфія» посіла сьоме місце у Східній конференції через турнір плей-ін, а в другому раунді плейоф поступилася майбутньому чемпіону — «Нью-Йорк Нікс».

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро оголосив 24 липня 2026 року «Днем Леброна Джеймса».

Після вильоту «Лейкерс» із плейоф Джеймс розглядав можливість завершення кар’єри. За його словами, одразу після завершення сезону він майже був упевнений, що провів останній матч, однак згодом зрозумів, що досі любить баскетбол і має що дати грі.

У минулому сезоні Джеймс у середньому набирав 20,9 очка, робив 6,1 підбирання та 7,2 передачі за матч. Він також ушосте продовжив власний рекорд, отримавши 22-ге поспіль запрошення на Матч усіх зірок НБА.

Майбутній сезон стане для Джеймса рекордним, 24-м у НБА. Раніше він перевершив досягнення Вінса Картера, який провів у лізі 22 сезони.