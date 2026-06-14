Після чемпіонства “Нью-Йорк Нікс” у Нью-Йорку спалахнули заворушення: є затримані та постраждалі

Святкування першого за 53 роки чемпіонства клубу «Нью-Йорк Нікс» переросло в масові безлади в центрі Нью-Йорка. Після перемоги команди у фіналі НБА тисячі вболівальників вийшли на вулиці Манхеттена, однак у низці районів святкування завершилося сутичками з поліцією, підпалами та пошкодженням майна, повідомляє Reuters.

Найбільш напружена ситуація склалася поблизу Madison Square Garden і Таймс-сквер. За даними поліції, щонайменше трьох людей було затримано, а 17-річний підліток отримав вогнепальне поранення в ногу. Обставини інциденту розслідуються.

Під час масових гулянь натовп пошкодив кілька автобусів, які використовувалися для перевезення вболівальників футбольного матчу Бразилія — Марокко. Один із автобусів був підпалений. Також повідомляється про пошкодження поліцейських автомобілів та іншого міського транспорту.

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Для відновлення порядку поліція Нью-Йорка залучила підрозділи в захисному спорядженні та кінну поліцію. Правоохоронці поступово витіснили натовп із центральних вулиць міста.

Святкування чемпіонства «Нікс» супроводжувалося масовими зборами вболівальників ще під час фінальної серії. Раніше після окремих матчів поліція вже повідомляла про десятки затримань і сутички з фанатами.

«Нью-Йорк Нікс» здобули свій перший титул НБА з 1973 року, обігравши у фінальній серії «Сан-Антоніо Сперс» з рахунком 4:1. Історична перемога викликала небачений сплеск емоцій серед уболівальників, однак у деяких районах міста святкування швидко переросло в хаос.