Вперше за 53 роки: “Нью-Йорк Нікс” стали чемпіонами НБА

Американський баскетбольний клуб «Нью-Йорк Нікс» уперше за 53 роки завоював чемпіонський титул НБА, обігравши у фінальній серії «Сан-Антоніо Сперс» із рахунком 4:1.

У вирішальному п’ятому матчі фіналу команда з Нью-Йорка перемогла на виїзді з рахунком 94:90 та оформила своє третє чемпіонство в історії франшизи.

Головним героєм фінальної серії став лідер «Нікс» Джейлен Брансон. У вирішальній грі він набрав 45 очок і був визнаний найціннішим гравцем фіналу (MVP).

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Для «Нью-Йорк Нікс» це перший чемпіонський титул з 1973 року. Відтоді команда неодноразово виходила до плей-оф і двічі грала у фіналі НБА, однак щоразу залишалася без головного трофея ліги.

Особливістю цьогорічного фіналу стало те, що «Нікс» відігравали значне відставання в кожному зі своїх чотирьох переможних матчів серії. У п’ятій грі команда також зуміла переламати хід зустрічі у заключній чверті.

Після фінальної сирени в Нью-Йорку тисячі вболівальників вийшли на вулиці святкувати довгоочікувану перемогу. Міська влада вже оголосила про проведення чемпіонського параду на честь команди.

«Нью-Йорк Нікс» є одним із найвідоміших клубів НБА та виступає на легендарній арені Madison Square Garden. До перемоги у 2026 році команда вигравала чемпіонат лише двічі — у 1970 та 1973 роках.

Титул 2026 року став завершенням одного з найдовших періодів без чемпіонства серед найпопулярніших спортивних клубів США та повернув Нью-Йорку перший чемпіонський трофей НБА за більш ніж пів століття.