У Білорусі горить завод “Інтеграл”, чиї компоненти виявляли в ракеті “Орешник”

24 липня у Мінську спалахнула пожежа на заводі Інтеграл. Компоненти цього виробника, за даними української сторони, виявляли в російських крилатих ракетах та балістичній ракеті “Орешник”.

Про ліквідацію пожежі повідомляють в МНС Білорусі.

Пожежа сталася на вулиці Корженевського. В МС офіційно не назвали підприємство, на території якого виникло займання. За даними з відкритих джерел, завод “Інтеграл” розташований саме на перехресті вулиць Корженевського та Козинця. Також інформацію підтверджують очевидці, які публікують відео з місця.

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Під час розвідки рятувальники встановили, що вогонь охопив горищне приміщення одноповерхової будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучили 16 одиниць техніки рятувального відомства.

Довідка. Білоруський “Інтеграл” виробляє мікросхеми та електронні плати. Як писав Kyiv Post із посиланням на українських посадовців, продукцію підприємства виявляли у російських крилатих ракетах та ракеті “Орешник”. Серед постачальників компонентів для російської зброї також називали завод “Транзистор”, який входить до структури холдингу.