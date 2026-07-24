Ракети вже підготовлені: Зеленський попередив про можливу атаку РФ протягом 48 годин

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підготувала ракети для нового масованого удару по Україні. Атака може відбутися вже сьогодні або протягом найближчих 48 годин.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 24 липня.

Згідно з даними розвідки та інформацією від партнерів, атака може відбутися вже сьогодні або протягом найближчих 48 годин.

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“Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин”, — заявив Зеленський.

Президент закликав українців берегти себе та уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.