Зеленський заслухав доповіді Драпатого, Хмари та Паліси й оголосив про підготовку відповіді на удари РФ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, виконувачем обов’язків міністра оборони України Євгенієм Хмарою та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою. Визначено порядок відповіді на російські удари.

Про це Володимир Зеленський повідомив 24 липня.

Головнокомандувач ЗСУ доповів про ситуацію на фронті загалом. Учасники наради детально розглянули напрямки та завдання, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень.

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“Визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору”, — йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, на всіх рівнях — у Збройних силах України, Міністерстві оборони, інших урядових структурах, розвідці та спеціальних службах — уже є чіткий перелік заходів.

Євгеній Хмара готує рішення, які мають забезпечити оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками спілкування з ними протягом останніх тижнів. Павло Паліса та команда Офісу президента й надалі допомагатимуть із координацією роботи.