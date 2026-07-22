Зеленський розповів про нові сигнали від оточення Путіна

Оточення російського диктатора Володимира Путіна розуміє, що саме він є причиною початку та продовження війни, і сигналізує про це Україні та її партнерам. Водночас ситуація на фронті й українські удари створюють навколо Путіна дедалі токсичнішу атмосферу.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 22 липня.

Президент зазначив, що нову атмосферу навколо Путіна формують ситуація на фронті, українські “далекобійні санкції” та удари середньої дальності.

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“Тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни”, — заявив Зеленський.

За його словами, оточення Путіна це розуміє та подає відповідні сигнали Україні й партнерам. Російське суспільство також дедалі більше починає відчувати наслідки війни. Зеленський наголосив, що для встановлення миру потрібні рішення.

“Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним”, — підсумував президент.