Обіцяла до 1000 доларів на день: одеситка організувала інтим-бізнес на українках в Норвегії

В Одесі затримали 31-річну місцеву жительку, яку підозрюють у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Вона організувала виїзд 29-річної одеситки до Норвегії та готувала до такої ж “роботи” ще одну дівчину.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, підозрювана з’ясувала, що 29-річній жінці бракує грошей на життя, та запропонувала їй роботу в одному з міст Норвегії. Вона обіцяла проживання, гарні умови та заробіток до 1000 доларів на день за надання сексуальних послуг чоловікам. За умовами домовленості, 30% заробітку жінка мала віддавати організаторці, а 70% залишати собі.

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Після того як одеситка погодилася, підозрювана придбала їй авіаквитки та організувала виїзд до Норвегії. Надалі вона підтримувала з жінкою зв’язок, координувала її дії, шукала клієнтів і контролювала процес сексуальної експлуатації.

Згодом жінка відмовилася від “роботи” та повернулася до Одеси. Після цього підозрювана почала вимагати від неї 900 доларів за авіаквитки та інші витрати, а також частину коштів як раніше обумовлений відсоток від заробітку та плату за “працевлаштування”.

Поліцейські разом із прикордонниками затримали фігурантку в центрі Одеси під час зустрічі з жінкою, коли та передала їй обумовлену суму.

Крім того, за даними слідства, підозрювана готувала ще одну дівчину до виїзду за кордон, однак правоохоронці зірвали цю домовленість.

Під час затримання та обшуку за місцем проживання жінки вилучили гроші, банківські картки, мобільний телефон, SIM-карту норвезького оператора, чорнові записи та інші речі.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч.ч. 1 та 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Йдеться про вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілих, зокрема повторно. Максимальне покарання за цей злочин – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав підозрюваній тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн гривень. Заставу вона не внесла.