У гаражі на Закарпатті штампували фальшиві документи українського та європейського зразка

На Закарпатті викрили підпільну майстерню, де виготовляли й продавали підроблені водійські посвідчення, свідоцтва про народження та інші офіційні документи. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, готові підробки та близько 60 кліше печаток і штампів.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Фальшиві документи виготовляли у звичайному гаражі. Серед них були водійські посвідчення з імітацією голограм, свідоцтва про народження та документи європейського зразка.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, голографічні елементи та готові підробки. Також було знайдено близько 60 кліше печаток і штампів державних органів, територіальних центрів комплектування, дипломатичних установ, ДСНС, МСЕК, міністерств і приватних нотаріусів.

За версією слідства, підробки виготовляв 39-річний уродженець Ужгорода. Двоє його спільників шукали клієнтів, приймали замовлення та передавали їх виконавцю. Одне фальшиве водійське посвідчення коштувало від 20 до 25 тисяч гривень.

Прокурори Закарпатської обласної прокуратури повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.