СБС за дві доби атакували 13 суден “тіньового флоту” РФ — Мадяр

Сили безпілотних систем протягом 21–22 липня атакували 13 суден, які використовувалися в інтересах Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів. Також під удари потрапили 13 енергетичних вузлів і підстанцій на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, у межах операції «МоЛоЧКа» протягом 48 годин було уражено один танкер, десять суховантажів і два буксири.

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Бровді заявив, що загалом у період із 6 до 22 липня в Чорному та Азовському морях атакували 196 плавзасобів. Із них 126 — в Азовському морі та 70 — у Чорному.

Окремо командувач СБС повідомив про результати операції «Кримський рубильник off». За його даними, 21–22 липня удари охопили 13 енерговузлів та електропідстанцій: 11 у тимчасово окупованому Криму та ще два на інших окупованих територіях.

Загальну кількість уражених енергетичних цілей у межах цієї операції за період із 1 до 22 липня Бровді оцінив у 117.