Логістичні центри, нафтобаза і п’ять суден: Зеленський розкрив результати ударів по Росії

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження важливих логістичних об’єктів у Краснодарському та Ставропольському регіонах Росії. За його словами, ці центри забезпечували російську армію компонентами для безпілотників, навігаційним обладнанням і спорядженням.

Глава держави заявив, що українські Сили оборони також уразили нафтобазу, танкер і чотири суховантажні судна російського «тіньового флоту» в акваторіях Чорного й Азовського морів.

«Сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах — логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням, а також ураження чергової нафтобази», — повідомив Зеленський. Реклама Реклама

Президент подякував українським військовим за проведені операції та наголосив, що удари мають змусити Росію перейти до дипломатії.

«Цілком справедливо повертаємо війну додому — в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії», — заявив він.

Пожежі на складах Wildberries

У ніч проти 22 липня пожежі виникли на логістичних комплексах найбільшого російського маркетплейсу Wildberries у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю. Компанія підтвердила атаки на обидва об’єкти та евакуацію працівників. Російська влада повідомляла про постраждалих і значні пожежі на території складських комплексів.

Із заяви Зеленського випливає, що саме ці об’єкти могли бути логістичними центрами, які використовували для забезпечення російської армії, хоча президент безпосередньо не назвав Wildberries.

У Краснодарі після атаки над складським комплексом здійнявся великий стовп диму. Російська влада залучила до гасіння понад сотню людей і пожежний гелікоптер. У Невинномиську після займання об’єкта також провели евакуацію.

Попередні удари по логістичних центрах

За чотири дні до цього, 18 липня, безпілотники атакували великі комплекси Wildberries у Котовську Тамбовської області та Електросталі Московської області. На обох об’єктах спалахнули пожежі, роботу логістичних центрів було порушено.

Тоді Зеленський також заявляв, що уражені логістичні об’єкти використовувалися для постачання підсанкційних комплектувальних для виробництва російських дронів і навігаційного обладнання.

Кремль визнав, що Wildberries та підприємці, які працюють через маркетплейс, зазнали збитків унаслідок попередніх ударів, однак традиційно заперечував використання складських комплексів для потреб російської армії.

Україна також систематично атакує російську морську логістику. Зокрема, 16 липня Генштаб повідомляв про ураження шести танкерів і двох буксирів у Чорному та Азовському морях, які використовувалися для перевезення пального, військових вантажів та інших ресурсів.