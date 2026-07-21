Чому Україна не чіпає Кримський міст — “Мадяр” відповів

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді заявив, що українські сили намагаються позбавити російське угруповання в окупованому Криму палива та електроенергії. А Кримський міст поки не атакують, щоб ним могли виїхати росіяни, які оселилися на півострові після окупації.

Про це Роберт “Мадяр” Бровді розповів в інтерв’ю британському журналісту Каолану Робертсону.

“Мадяр” зазначив, що Крим не здатний самостійно забезпечувати ресурсами розміщене там російське військове угруповання, колаборантів і росіян, які переїхали на півострів.

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“Палива в Криму немає. І я вам хочу сказати: його там не буде за будь-яких умов”, — заявив він.

За словами командувача СБС, українські сили перекривають шляхи постачання, але поки не чіпають Кримський міст, залишаючи можливість виїхати ним до Росії.

“Ми не заважатимемо, нехай виходять. Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш. І будь-яка військова техніка потребує багато енергії. Ми опікуємося їхнім паливом, адже без палива практично нічого не відбувається”, — сказав він.

“Мадяр” стверджує, що операція має зробити неможливим перебування російського військового угруповання у Криму без проведення сухопутної операції та втрат серед українських військовослужбовців.

Він також заявив, що відключення електроенергії на півострові вже стали звичайним явищем, а відновити постачання частково вдалося лише в районі Керчі. За твердженням “Мадяра”, протягом трьох діб українські сили спалили 21 танкер, який прямував до Криму з паливом.

“Скільки їх буде, стільки й спалимо. Питання часу”, — наголосив він.

Водночас “Мадяр” перепросив українців, які залишаються в окупованому Криму, за перебої з електроенергією, зв’язком, водою та іншими послугами.

“Нашим українцям у Криму треба просто набратися терпіння, щоб ми могли реалізувати розпочату операцію”, — заявив він.