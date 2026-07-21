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        Росіяни вдарили по цивільному авто на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених

        Галина Шподарева
        21 Липня 2026 19:28
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        Знищена внаслідок атаки РФ "Газель" / Фото: Донецька обласна прокуратура
        Знищена внаслідок атаки РФ "Газель" / Фото: Донецька обласна прокуратура

        21 липня у селі Знаменівка Донецької області російські війська атакували цивільний автомобіль. Двоє людей загинули на місці, троє дістали поранення.

        Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

        Атака сталася сьогодні о 13:25. В автомобілі “Газель” перебували цивільні.

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        Загинули 76-річний місцевий житель та 68-річна жінка. Ще дві жінки і чоловік дістали тілесні ушкодження, їм надали медичну допомогу.

        Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

        Знищений російським ударом автомобіль на Донеччні / Фото: Донецька обласна прокуратура

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