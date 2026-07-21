Росіяни вдарили по цивільному авто на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених

21 липня у селі Знаменівка Донецької області російські війська атакували цивільний автомобіль. Двоє людей загинули на місці, троє дістали поранення.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Атака сталася сьогодні о 13:25. В автомобілі “Газель” перебували цивільні.
Загинули 76-річний місцевий житель та 68-річна жінка. Ще дві жінки і чоловік дістали тілесні ушкодження, їм надали медичну допомогу.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.