Росіяни скинули на Запоріжжя три авіабомби: троє загиблих, 13 поранених

21 липня російські війська завдали чергового авіаудару по житловій забудові Запоріжжя, скинувши на місто три авіабомби. Загинули троє людей, 13 дістали поранення.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними ДСНС, внаслідок бомбардування сталося загоряння квартир з 3 по 9 поверх житлового будинку та 18 легкових автомобілів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 13 автівок і поруч розташовані будівлі.

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Рятувальники ліквідували пожежі та проводять розбір і проливку конструкцій.

Ще за однією адресою сталося часткове руйнування триповерхової будівлі, за іншою — складської будівлі. Горіли легкові автомобілі.

Оновлено о 15:55. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, кількість загиблих зросла до трьох людей, поранених вже 13.