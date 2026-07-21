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        Росіяни скинули на Запоріжжя три авіабомби: троє загиблих, 13 поранених

        Галина Шподарева
        21 Липня 2026 15:38
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        Пожежа у багатоповерхівці після удару РФ по Запоріжжю / Фото: Нацполіція
        Пожежа у багатоповерхівці після удару РФ по Запоріжжю / Фото: Нацполіція

        21 липня російські війська завдали чергового авіаудару по житловій забудові Запоріжжя, скинувши на місто три авіабомби. Загинули троє людей, 13 дістали поранення.

        Про це повідомили у Національній поліції України.

        За даними ДСНС, внаслідок бомбардування сталося загоряння квартир з 3 по 9 поверх житлового будинку та 18 легкових автомобілів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 13 автівок і поруч розташовані будівлі.

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        Рятувальники ліквідували пожежі та проводять розбір і проливку конструкцій.

        Ще за однією адресою сталося часткове руйнування триповерхової будівлі, за іншою — складської будівлі. Горіли легкові автомобілі.

        Оновлено о 15:55. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, кількість загиблих зросла до трьох людей, поранених вже 13.

        Ліквідація наслідків бомбардування Запоріжжя 21 липня / Фото: ДСНС, Нацполіція

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