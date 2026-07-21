У Чорному морі атакували судно з 3790 тоннами пропану, яке прямувало до порту Рені

У Чорному морі за межами територіальних вод Румунії атакували газовоз LPG Gas Lisbon під прапором Ліберії, який прямував до українського порту Рені. Троє членів екіпажу дістали поранення, усіх 17 моряків евакуювали, повідомляє informat.ro.

Інцидент стався вчора ввечері приблизно за 20 морських миль від узбережжя Румунії. За даними румунської влади, судно LPG Gas Lisbon зазнало значних пошкоджень і на ньому виникла пожежа.

Газовоз вийшов із порту Александрія в Єгипті та прямував до Рені. На борту перебували понад 3790 тонн пропану та екіпаж із 17 людей.

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До місця події направили два судна Румунського агентства з порятунку людей на морі. Вони евакуювали весь екіпаж, зокрема трьох поранених моряків. Усіх доправили на берег, постраждалих — до порту Суліна для надання медичної допомоги з подальшим переведенням до лікарні в Тулчі.

До пошкодженого судна також направили буксир, який стежить, щоб газовоз не дрейфував і не створював додаткової небезпеки для судноплавства.

Міністерство національної оборони Румунії привело в готовність вертоліт IAR-330 Puma Naval і два військові кораблі Військово-морських сил. За потреби кількість залучених сил можуть збільшити.

Морське гідрографічне управління Румунії видало попередження для суден із вимогою уникати району інциденту.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що причини події, найімовірніше, пов’язані з незаконною агресивною війною Російської Федерації проти України. Румунські державні установи з’ясовують обставини, причини та відповідальність за інцидент.