22 загиблих китоподібних за день: на узбережжі Одещини зафіксували безпрецедентний мор дельфінів

Працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зафіксували безпрецедентну кількість загиблих китоподібних на узбережжі Чорного моря. Лише за один день на 25-кілометровій ділянці узбережжя виявили 22 мертві тварини.

Екологи повідомили про масову загибель китоподібних у Чорному морі / Фото: Національний природний парк “Тузлівські лимани”

За даними нацпарку, 5 червня море винесло на берег 20 азовок, одну афаліну та одну білобочку. Екологи зазначають, що такої кількості загиблих дельфінів за один день від початку повномасштабної війни ще не реєстрували.

У парку наголосили, що загибель тварин не є локальним явищем. Наприкінці травня та на початку червня випадки загибелі дельфінів також фіксували на узбережжях Румунії та Болгарії. Крім того, в Одеській затоці виявляли живих, але важко контужених китоподібних.

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Фахівці пов’язують масову загибель морських ссавців із наслідками війни. Серед можливих причин називають забруднення моря нафтопродуктами та іншими токсичними речовинами, а також вплив вибухів, роботи військових сонарів і запусків ракет.

У нацпарку зазначають, що через бойові дії до Чорного моря потрапляють нафтопродукти, важкі метали, вибухові речовини, фрагменти боєприпасів, безпілотників, кораблів, літаків і ракет, що створює додаткове навантаження на морську екосистему.

Екологи попереджають, що популяції чорноморських китоподібних продовжують втрачати життєздатність і здатність до відновлення. У парку наголосили, що документують кожен випадок загибелі тварин як злочин проти природи.