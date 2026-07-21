Нічні удари РФ по Україні: двоє загиблих на Дніпропетровщині, шестеро поранених у Сумах

Увечері 20 липня та в ніч проти 21 липня російські війська атакували Харків, Суми й Дніпропетровську область безпілотниками. На Дніпропетровщині загинули двоє людей, у Сумах поранені двоє дорослих і четверо дітей, а в Харкові п’ятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес.

У Харкові 20 липня близько 22:25 FPV-дрон влучив у припаркований автомобіль у Шевченківському районі. Постраждалих не було.

Орієнтовно о 23:15 ще один FPV-дрон влучив у паливороздавальну колонку на території автозаправної станції в тому самому районі. Після удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Обладнання АЗС пошкоджено, люди не постраждали.

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Уже 21 липня близько 00:05 FPV-дрон атакував територію автозаправної станції у Київському районі Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено автомобіль, постраждалих немає.

Близько 04:05 російська армія завдала удару безпілотником, попередньо типу «Італмас», по Немишлянському району міста. Було пошкоджено приватний житловий будинок і виникла пожежа. Гострої реакції на стрес зазнали п’ятеро людей — двоє чоловіків, дві жінки та 13-річна дівчинка.

У ніч проти 21 липня війська РФ також атакували дронами Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів загинули двоє людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Сумах увечері 20 липня російські війська вдарили реактивним дроном по житловому сектору. Було пошкоджено багатоповерховий будинок, поранення дістали двоє дорослих і четверо дітей, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ще два удари російська армія завдала в тому самому районі міста. Унаслідок атаки загорівся торговельний комплекс «Епіцентр». Будівля вигоріла та частково обвалилася, а гасіння пожежі ускладнювали повторні атаки безпілотників.