В Україні розробляють нове покоління дронів для боротьби з реактивними Shahed

Українські оборонні компанії розробляють нове покоління швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними версіями Shahed, які Росія дедалі частіше застосовує проти України. Компанія SkyFall представила на авіасалоні Farnborough у Великій Британії новий перехоплювач P1-SUN Jetkiller, повідомляє Reuters.

P1-SUN Jetkiller є швидшою версією перехоплювача SkyFall, який використовується в Україні з кінця минулого року. Новий дрон може розвивати швидкість до 370 км/год, тоді як попередня модель — до 310 км/год.

Представник SkyFall розповів Reuters, що робота над новою версією розпочалася близько трьох місяців тому. За його словами, перехоплювач уже випробували в бойових умовах і за його допомогою збили понад десяток реактивних Shahed. Масове виробництво планують розпочати у серпні.

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Звичайний P1-SUN, за даними компанії, з моменту запуску в листопаді 2025 року уразив понад 5500 Shahed. SkyFall заявляє, що може виробляти до 50 тисяч таких перехоплювачів на місяць.

Росія використовує розроблені в Ірані Shahed, які в РФ називають «Герань», для масованих атак на Україну. Москва модернізувала конструкцію безпілотників, зокрема встановила реактивні двигуни, що дозволяють їм проникати глибше в український повітряний простір.

Реактивні Shahed можуть розвивати швидкість до 500 км/год. Це скорочує час на їх виявлення та застосування засобів протидії, а також перевищує швидкість більшості наявних дронів-перехоплювачів.

За словами старшого командира Повітряних сил України Юрія Череватенка, близько 15–20% Shahed, які запускає Росія, оснащені реактивними, а не звичайними гвинтовими двигунами.

Українська компанія General Cherry також працює над швидшою версією перехоплювача Bullet, спеціально призначеною для боротьби з реактивними Shahed. Представник компанії Марко Кушнір заявив, що нова модель перебуває на завершальній стадії розробки та може розвивати швидкість понад 400 км/год.

У General Cherry сподіваються збільшити швидкість перехоплювача до 500 км/год. Компанія випробовує як електричний, так і невеликий турбореактивний двигун. Тестування на фронті планують розпочати на початку серпня, а серійне виробництво — у вересні.

Головним викликом залишається збереження низької вартості. Компанія прагне утримати ціну нової версії близькою до вартості нинішнього Bullet, яка становить близько $2000 або менше. За даними виробника, з листопада цей перехоплювач знищив понад тисячу звичайних російських Shahed.

Британсько-українська компанія Firebolt Engineering розробила реактивний перехоплювач Griffen, який наразі може розвивати швидкість до 350 км/год. За словами керівника компанії, у травні він уперше перехопив російський Shahed із гвинтовим двигуном.

Firebolt разом із британською Dynamic Propulsion працює над новим двигуном, який має збільшити швидкість Griffen приблизно до 400 км/год. Вартість реактивного перехоплювача для України становить менш як $10 тисяч, що в кілька разів дорожче за наявні моделі без реактивних двигунів.