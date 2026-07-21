Польща попередила про можливу російську провокацію під хибним прапором

Росія може здійснити провокацію, запустивши над Польщею або іншими країнами східного флангу НАТО рій безпілотників із маркуванням, яке вказуватиме на їхню нібито належність Україні. Про таку загрозу заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє RMF24.

За словами глави польського Міноборони, потенційною ціллю такої операції можуть стати Польща, країни Балтії, Фінляндія та Румунія.

Косіняк-Камиш зазначив, що Росія вже вдавалася до провокацій із використанням дронів, тому попередження про можливі нові дії є важливим елементом підготовки.

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Під час засідання польського комітету також обговорили інші гібридні загрози з боку Росії, зокрема перешкоджання роботі GPS, організацію диверсій, кібератаки та поширення дезінформації.

Міністр заявив, що польський уряд протидіє російській пропаганді, однак наголосив на небезпеці її поширення самими громадянами. Він закликав перевіряти джерела інформації.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський також заявив, що російські спецслужби часто залучають українців, особливо молодих, до диверсійної діяльності. Він згадав справу 18-річного громадянина України, якому висунули 47 звинувачень, пов’язаних із диверсіями та саботажем.

Окрему частину засідання присвятили ситуації в Україні. Косіняк-Камиш повідомив, що, за даними начальника Генерального штабу польської армії, протягом останнього тижня Росія ініціювала 904 бойові зіткнення проти українських військ.

Глава польського Міноборони також заявив, що Росія застосувала крилаті та балістичні ракети в масштабах, яких не спостерігали від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. На його думку, ці дані свідчать про необхідність продовжувати підтримку України.