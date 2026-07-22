19 загиблих і 46 поранених: встановлено командирів РФ, які організували удар по “Епіцентру” у Харкові

До суду скерували обвинувальний акт щодо п’ятьох російських військових командувачів, яких слідство вважає причетними до авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня 2024 року. Внаслідок атаки загинули 19 людей, зокрема двоє дітей, ще 46 осіб дістали поранення.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, російські літаки Су-34 вилетіли з аеродрому Бутурлинівка у Воронезькій області та випустили по гіпермаркету три уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси УМПБ Д-30СН. Кожен із них містив близько 100 кілограмів вибухової речовини.

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У момент удару в будівлі перебували близько 200 працівників і відвідувачів. Серед загиблих були 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець.

Прокурори спільно зі слідчими СБУ та Головним управлінням розвідки Міноборони відтворили весь ланцюг підготовки й виконання атаки. У межах розслідування провели 52 огляди місць подій, 147 експертиз і допитали понад 150 свідків.

За версією слідства, рішення про удар ухвалив командувач угруповання військ «Північ». Після цього наказ пройшов усі рівні російського військового командування — від розробки плану та технічних розрахунків до бойового розпорядження і запуску боєприпасів екіпажами літаків.

Слідчі встановили п’ятьох посадовців збройних сил РФ — чотирьох генералів і полковника. Їм закидають розробку плану бомбардування, передання наказів і забезпечення виконання удару.

Як повідомила прокуратура, командувач угруповання «Північ» поставив завдання своєму першому заступнику — начальнику штабу підготувати план ураження гіпермаркету. Технічні розрахунки провів начальник штабу — перший заступник командувача 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Повітряно-космічних сил РФ.

Після цього командувач 6-ї армії ВПС і ППО, який, за даними прокуратури, народився у Чугуєві на Харківщині, віддав бойове розпорядження на виліт. Командир 47-го бомбардувального авіаційного полку передав наказ підлеглим, які здійснили пуск боєприпасів.

Загальний розмір завданої шкоди перевищив 1,19 млрд гривень. Із цієї суми понад 860 млн гривень становлять збитки довкіллю, ще понад 330 млн гривень — матеріальні втрати гіпермаркету.

П’ятьох російських військових командувачів обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

У прокуратурі наголосили, що слідство зібрало докази щодо ролі кожного з обвинувачених у плануванні та здійсненні атаки. Водночас остаточну оцінку їхній винуватості має надати суд.