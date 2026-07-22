GDPR в Україні у 2026: чи готовий ваш бізнес до перевірки

Українські компанії застрягли між двома системами координат. Закон «Про захист персональних даних» 2010 року досі чинний, але Європейська Комісія у звіті від листопада 2025 року назвала відсутність гармонізації з GDPR системним ризиком для вступу до ЄС. Правила ось-ось зміняться, тож саме час оцінити готовність — надто компаніям із клієнтами в ЄС. Перший крок — аудит GDPR, що виявляє слабкі місця в роботі з даними ще до візиту інспектора.

Що змінює гармонізація з ЄС

Реформа тягнеться довше, ніж розраховували ініціатори. Законопроєкт №8153 зареєстрували 25 жовтня 2022 року, за основу проголосували 20 листопада 2024-го, а до другого читання готують досі — попри відкриті у 2024-му переговори про вступ до ЄС. Доки триває розгляд, діють норми 2010 року й нагляд Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а зміни наближають правила до європейських:

«захист за проєктуванням» — коли безпеку закладають ще на етапі розробки продукту;

відповідальна особа з питань захисту даних, аналог DPO, — за масштабного моніторингу людей чи обробки чутливих даних;

окремий орган нагляду замість Омбудсмена — на цьому наполягає бюджетний висновок парламенту.

Коли GDPR стосується українських компаній

GDPR діє екстериторіально: за статтею 3 він охоплює бізнес поза межами ЄС, що продає товари чи послуги клієнтам у Союзі або стежить за їхньою поведінкою онлайн. Наприклад, магазин із замовленнями з Польщі підпадає під нього напряму. Ціна невідповідності відрізняється на порядки:

Режим відповідальності Максимальна санкція Чинний закон (ст. 188-39 КУпАП) до 1000–2000 неоподатковуваних мінімумів Законопроєкт №8153 (проєкт) до 90 млн грн або 5% обороту GDPR, стаття 83 до 20 млн євро або 4% світового обороту

Рішення про адекватність захисту для України ЄС поки не ухвалив, тож легальний обмін даними з європейськими партнерами потребує окремих механізмів передачі.

Як підготуватися до перевірки

Підготовка зводиться до порядку в самих процесах обробки даних — паперами за день до перевірки його не створити. Орієнтир — вимоги GDPR:

Зафіксувати правову підставу обробки — одну з шести за ст. 6 (згода, договір, законний інтерес тощо). Скласти реєстр операцій обробки (ст. 30): дані, мета, отримувачі, строки зберігання. Оцінити ризики через DPIA (ст. 35) для високоризикових операцій. Призначити відповідальну особу за захист даних (ст. 37) за масштабної обробки чи спеціальних категорій. Налаштувати реагування на інциденти — повідомлення наглядового органу за 72 години (ст. 33). Забезпечити права людей: доступ, виправлення, видалення, перенесення (ст. 12–22).

За підсумками перевірки Омбудсмен складає акт, а за порушень — припис або протокол за ст. 188-39 чи 188-40 КУпАП. Послідовна ревізія процесів коштує менше за ризик, який вона знімає.