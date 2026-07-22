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        GDPR в Україні у 2026: чи готовий ваш бізнес до перевірки

        22 Липня 2026 13:38
          На правах реклами

        Українські компанії застрягли між двома системами координат. Закон «Про захист персональних даних» 2010 року досі чинний, але Європейська Комісія у звіті від листопада 2025 року назвала відсутність гармонізації з GDPR системним ризиком для вступу до ЄС. Правила ось-ось зміняться, тож саме час оцінити готовність — надто компаніям із клієнтами в ЄС. Перший крок — аудит GDPR, що виявляє слабкі місця в роботі з даними ще до візиту інспектора.

        Що змінює гармонізація з ЄС

        Реформа тягнеться довше, ніж розраховували ініціатори. Законопроєкт №8153 зареєстрували 25 жовтня 2022 року, за основу проголосували 20 листопада 2024-го, а до другого читання готують досі — попри відкриті у 2024-му переговори про вступ до ЄС. Доки триває розгляд, діють норми 2010 року й нагляд Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а зміни наближають правила до європейських:

        • «захист за проєктуванням» — коли безпеку закладають ще на етапі розробки продукту;
        • відповідальна особа з питань захисту даних, аналог DPO, — за масштабного моніторингу людей чи обробки чутливих даних;
        • окремий орган нагляду замість Омбудсмена — на цьому наполягає бюджетний висновок парламенту.

        Коли GDPR стосується українських компаній

        GDPR діє екстериторіально: за статтею 3 він охоплює бізнес поза межами ЄС, що продає товари чи послуги клієнтам у Союзі або стежить за їхньою поведінкою онлайн. Наприклад, магазин із замовленнями з Польщі підпадає під нього напряму. Ціна невідповідності відрізняється на порядки:

        Режим відповідальностіМаксимальна санкція
        Чинний закон (ст. 188-39 КУпАП)до 1000–2000 неоподатковуваних мінімумів
        Законопроєкт №8153 (проєкт)до 90 млн грн або 5% обороту
        GDPR, стаття 83до 20 млн євро або 4% світового обороту

        Рішення про адекватність захисту для України ЄС поки не ухвалив, тож легальний обмін даними з європейськими партнерами потребує окремих механізмів передачі.

        Як підготуватися до перевірки

        Підготовка зводиться до порядку в самих процесах обробки даних — паперами за день до перевірки його не створити. Орієнтир — вимоги GDPR:

        1. Зафіксувати правову підставу обробки — одну з шести за ст. 6 (згода, договір, законний інтерес тощо).
        2. Скласти реєстр операцій обробки (ст. 30): дані, мета, отримувачі, строки зберігання.
        3. Оцінити ризики через DPIA (ст. 35) для високоризикових операцій.
        4. Призначити відповідальну особу за захист даних (ст. 37) за масштабної обробки чи спеціальних категорій.
        5. Налаштувати реагування на інциденти — повідомлення наглядового органу за 72 години (ст. 33).
        6. Забезпечити права людей: доступ, виправлення, видалення, перенесення (ст. 12–22).

        За підсумками перевірки Омбудсмен складає акт, а за порушень — припис або протокол за ст. 188-39 чи 188-40 КУпАП. Послідовна ревізія процесів коштує менше за ризик, який вона знімає.


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