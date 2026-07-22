В Одесі з-під завалів будинку дістали тіло загиблого чоловіка

В Одесі після російської атаки 22 липня під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Російський безпілотник влучив у двоповерховий житловий будинок, спричинивши значні руйнування. Також пошкоджено територію станції технічного обслуговування.

Реклама

Реклама

Спочатку було відомо про двох постраждалих. 82-річній жінці та 54-річному чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше під час розбору завалів житлового будинку та гаражного приміщення рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.