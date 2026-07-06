На Харківщині затримали трьох військових за продаж боєприпасів і вибухівки на понад 2 млн грн

Трьом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Ділків затримали на території Харківської області під час чергової оборудки з озброєнням на понад 2 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, троє військових організували незаконний збут озброєння, боєприпасів і вибухових речовин. Правоохоронці затримали їх на території Харківської області під час чергової оборудки. Йдеться про понад 700 боєприпасів, чотири одиниці протитанкового озброєння та майже 1,2 тонни вибухових речовин. Сума незаконного продажу становила понад 2 млн грн.

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Крім того, у межах досудового розслідування задокументовано ще один епізод збуту озброєння.

Трьом військовослужбовцям повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Двом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Ще одному підозрюваному обрали цілодобовий домашній арешт.