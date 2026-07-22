В Одесі російський БпЛА впав на будинок та не вибухнув

Вибухотехніки поліції Одеси знешкодили російський безпілотник, уламки якого пошкодили дах будинку. Бойова частина дрона містила понад 50 кілограмів вибухової речовини.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Інцидент стався вранці 22 липня під час чергової дронової атаки російських військ на Одесу. Уламки безпілотника пошкодили дах будинку та впали до одного з приміщень.

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Під час обстеження вибухотехніки виявили бойову частину з підривачем у небезпечному стані. Вона містила понад 50 кілограмів вибухової речовини.

Фахівці провели спеціальні вибухотехнічні роботи, розрядили та вилучили вибухонебезпечні предмети. Надалі їх знищать на спеціальному полігоні.