        Суспільство

        В Одесі російський БпЛА впав на будинок та не вибухнув

        Галина Шподарева
        22 Липня 2026 19:13
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        Вибухотехніки на місці падіння БпЛА в Одесі / Поліція Одещини
        Вибухотехніки на місці падіння БпЛА в Одесі / Поліція Одещини

        Вибухотехніки поліції Одеси знешкодили російський безпілотник, уламки якого пошкодили дах будинку. Бойова частина дрона містила понад 50 кілограмів вибухової речовини.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Інцидент стався вранці 22 липня під час чергової дронової атаки російських військ на Одесу. Уламки безпілотника пошкодили дах будинку та впали до одного з приміщень.

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        Під час обстеження вибухотехніки виявили бойову частину з підривачем у небезпечному стані. Вона містила понад 50 кілограмів вибухової речовини.

        Фахівці провели спеціальні вибухотехнічні роботи, розрядили та вилучили вибухонебезпечні предмети. Надалі їх знищать на спеціальному полігоні.


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