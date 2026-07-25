“Азов” відбив масштабний штурм двох армій і танкової дивізії РФ

Сили оборони України відбили масштабний механізований штурм російських військ у районі села Шахове. За даними 1-го корпусу НГУ «Азов», у наступі брали участь підрозділи двох армій і танкової дивізії РФ.

Про це повідомили у пресслужбі 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

22 липня російські війська силами 8-ї та 41-ї армій, а також 90-ї танкової дивізії спробували прорватися у смузі відповідальності корпусу. До штурму залучили десятки одиниць броньованої та легкої техніки.

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Підрозділи 41-ї армії та 90-ї танкової дивізії висунулися з району селища Новоекономічне. Одночасно з району села Воздвиженка рушили сили 8-ї армії.

Упродовж чотирьох годин російські війська намагалися зайти до населених пунктів у районі Шахового.

Для підтримки наступу противник застосовував ударні безпілотники «Гербера» та «Ланцет», РСЗВ «Торнадо-С».

На шляху механізованих колон встановили мінно-вибухові загородження, а мостові переправи пошкодила тактична авіація. Під час штурму росіяни спробували відновити переправи за допомогою понтонів, однак їх також знищили літаки Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття атаки долучилися підрозділи 1-го корпусу НГУ «Азов», Центру спеціальних операцій «А» СБУ, Сил безпілотних систем, Повітряних сил ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Збройних сил України.

За даними корпусу, під час бою українські військові знищили сім танків, шість бойових броньованих машин, одну РСЗВ БМ-21 «Град», одну РСЗВ «Торнадо-С», три одиниці спеціальної техніки та 47 одиниць легкої техніки.

Також заявлено про ліквідацію 123 російських військових. Ще 29 окупантів дістали поранення.

Механізований штурм російських військ було відбито.