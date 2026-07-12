Операція “Пекло”: “Азов” показав знищення засекреченого паливного хабу окупантів

Оператори безпілотників 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов” уразили засекречений паливний хаб російських військ у Новоамвросіївці. Унаслідок ударів було пошкоджено цистерни та інфраструктуру бази, а також заблоковано залізничну колію.

Про це повідомили у 1-му корпусі НГУ “Азов”, оприлюднивши відео операції під назвою “Пекло”.

За даними військових, російські окупанти протягом тривалого часу створювали мережу логістичних хабів для забезпечення свого угруповання пальним. Такі об’єкти противник вважав захищеними від українських атак.

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Перед ударом оператори БПЛА провели ретельну розвідку та встановили розташування таємної бази у Новоамвросіївці.

Для атаки використали безпілотники Hornet. Точними ударами вони пошкодили резервуари з нафтопродуктами та інші елементи інфраструктури паливного хабу.

Крім того, внаслідок операції було заблоковано залізничну колію, яку окупанти використовували для забезпечення бази та перевезення вантажів.

У корпусі заявили, що ураження сховища ускладнило логістику російських військ. За даними “Азову”, окупанти змушені залишити базу та переміщувати логістичні потоки з тимчасово окупованих територій до Росії.

“В Україні для ворога не буде безпечного місця”, – наголосили військові.