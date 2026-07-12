Досвід Харкова можуть поширити на інші міста: заява Зеленського після зустрічі з Тереховим

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із мером Харкова Ігорем Тереховим на тлі підготовки масштабного оновлення уряду та обговорення ймовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра. Сторони говорили про захист міста, взаємодію центральної та місцевої влади й реалізацію планів стійкості.

Про це Зеленський повідомив 12 липня.

Президент наголосив, що Харків перебуває під щоденними російськими ударами, однак міські служби продовжують оперативно працювати, а жителі отримують необхідну допомогу.

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“Виклики для міста дуже серйозні – Харків під щоденними російськими терористичними ударами”, – заявив Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили взаємодію між центральною, обласною та місцевою владою, ключові потреби громад і перспективи виконання рішень, які наразі готуються.

Президент наголосив, що плани стійкості мають бути реалізовані якнайшвидше. За його словами, досвід Харкова у підтримці населення може бути поширений на інші українські міста та громади.

Зустріч відбулася на тлі серії консультацій Зеленського з урядовцями, керівниками стратегічних державних компаній і представниками місцевої влади перед анонсованими кадровими змінами.

Водночас Зеленський не заявляв, що Терехова розглядають як кандидата на посаду прем’єр-міністра або іншу посаду в оновленому уряді.