Понад 10 млрд євро підтримки: Свириденко назвала головні домовленості у Гданську

Україна за підсумками Конференції з відновлення URC-2026 у Гданську підписала 160 угод на суму понад 10 млрд євро. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ці домовленості стали результатом щоденної роботи президента Володимира Зеленського та всієї української команди.

Серед ключових результатів конференції Свириденко назвала перший транш нового фінансового інструменту ЄС у розмірі 3,2 млрд євро.

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Також Україна уклала угоду зі Світовим банком на 3,4 млрд доларів.

Крім того, на URC-2026 оголосили про запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України та створення Ukraine Transport Support Fund.

Ще одним результатом конференції стали 140 млн євро на житлові програми.

Окремо Свириденко відзначила угоду з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення і захисту доріг у прифронтових регіонах.

За словами прем’єр-міністерки, Україна також отримала нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.

“Цей день ще раз підтвердив: Україна та Європа мають спільний шлях, спільні цінності й спільне майбутнє”, — заявила Свириденко.

Конференція з відновлення України URC-2026 у Гданську була присвячена залученню міжнародної підтримки для відбудови, посилення стійкості економіки, енергетики, інфраструктури та оборонної промисловості України в умовах повномасштабної війни.